النجمة هنا الزاهد الأكثر بحثًا على جوجل بسبب هاتين الصورتين القاتلتين – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 05:44 مساءً - قررت الفنانة المصرية الشابة “هنا الزاهد” أن تشارك متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعض الصور لها خلال استلامها جائزة التميز والإبداع عن “مسلسل حلوة الدنيا سكر“، وهو ما جعلها في قائمة الترند والأكثر بحثًا على موقع جوجل خلال الفترة الماضية.

ولفتت الزاهد الأنظار لها وحازت على آلاف الإعجابات من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وإطلالتها المميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون الفضي، بقصّة الأوف شولدرز، مما أبرز جمال قوامها وتميز بفتحة جانبية عند الساق، واستطاعت أن تحصد صورها ما يقارب الـنصف مليون إعجاب كما تداولها عدد كبير من روّاد مواقع التواصل.

وحرصت الفنانة هنا الزاهد علي توجيه الشكر لصناع وفريق عمل مسلسل “حلوة الدنيا سكر” بعد فوزها بجائزة التميز والإبداع عن العمل، يُذكر أن مهرجان الفضائيات العربية أُقيم في سبتمبر الماضي، بحضور كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، نرمين الفقي، حنان مطاوع، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، مي عمر، درة، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، وآخرون

لا يفوتك مشاهدة | هنا الزاهد تنتقد ظهور الإنفلونسرز في المهرجانات السينمائية.. شاهد ماذا قالت!

من ناحية أخرى، دخلت الفنانة هنـا الزاهد في نوبة بكاء مثيرة خلال لقائها في “برنامج مع النجوم” منذ عدة أيام مع الإعلامية إنجي علي، بعدما تذكرت زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت هنا: “طلعت زكريا انا مفتقداه كله، لأنه هو الي مربيني أنا واخواتي من وأنا في سادسة إبتدائي، هو إنسان بمعنى الكلمة، أنا كبرت لاقيته، هو أبويا اللي رباني انا واخواتي وكنت أناديه بـ دادي”.

وأضافت” طلعت كان حنون وطيب جدًا، و كنت بحكيله اللي مقدرش احكيه لأمي بحبه جدا الله يرحمه، و آخر 9 سنين من عمره كان مريض ولكن كان ما يبينش، وكاتم لأي أوجاع، من حزننا عليه عزلنا البيت بعد وفاته واشترينا بيت جنب البيت القديم بالظبط.. الله يرحمه”.

أوضحت هنا الزاهد أن أفراد عائلتها لم يكونوا قادرين على العيش في نفس المنزل بعد وفاة طلعت زكريا، وهو ما دفعهم للانتقال إلى منزل مجاور له، للابتعاد عن الذكريات المرتبطة بالمكان.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريـا أصيب في سبتمبر 2007 بإلتهاب بأحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، وتوفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عامًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت