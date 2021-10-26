من طائرة خاصة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة في أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من طائرة خاصة.

وتحضر ياسمين صبري حاليا لمسلسلها الجديد والذي من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، والعمل فكرة ياسمين صبري، وكتابة المؤلف محمد عبدالمعطي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.