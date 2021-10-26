أحمد حلمي يحتفل بحلول الشتاء على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد حلمي، بحلول فصل الشتاء على طريقته الخاصة.

ونشر حلمي، صورة جديدة له بملابس ثقيلة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "يا أهلا بالشتاء".

ويعود أحمد حلمي للدراما الرمضانية عام 2022 بعد غياب نحو 28 عامًا منذ مسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، وظهور خاص في مسلسل "الاختيار 2".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.