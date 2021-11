شكرا لقرائتكم خبر عن بريندان فريزر يلعب دور الشرير في فيلم Batgirl بعد غياب طويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن انضمام النجم العالمي بريندان فريزر، إلى طاقم عمل فيلم Batgirl المنتظر عرضه من قبل عالم DC، ليجسد شخصية الرجل الشرير في الحبكة القادمة، برفقه النجمة العالمية ليزلي جريس، التي ستخوض دور البطولة بجواره.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن النجم العالمي بريندان فريزر، الذى اشتهر بشخصية هيرقل الشهير في التسعينيات، سيعلب دور المعتل اجتماعياً صاحب الاهتمامات بالألعاب النارية في الحبكة المقبلة داخل فيلم Batgirl المقرر عرضه خلال العام المقبل.

وتخلى فريزرعن لياقته المعهودة بأفلام مثل George Of The Jungle و The Mummy وبات بوزن زائد تمامًا، بعد ان ظهر مؤخراً فى العرض الخاص لأحد الأفلام.

موقع الديلى ميل بدوره لم يفوت الأمر حينما أكد أن كل المعجبين بـ بريندان فريزر سيندهشون من أحدث صور له بمجرد رؤية نجمهم الذى طالما اعتاد على التميز بلياقة واهتمام عالى بجسده، إلا أنه واثناء حضور العرض الأول لفيلم No Sudden Move خلال مهرجان Tribeca السينمائي في مدينة نيويورك يوم الجمعة الماضية بات مغايرًا تمامًا.