لن تتوقعوا صلة القرابة التى تجمع الممثلة الشابة “ملك قورة” بالفنانة والإعلامية “منى عبدالغني” – صور مع عائلتها وطفولتها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن الفنانة الشابة “ملك قورة“، هي ابنة الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، والحقيقة أنها ليس والدتها ولكن المطربة المعتزلة منى عبد الغني تكون زوجة أبيها رجل الأعمال المصري “محمد قورة“.

وتعتبر تلك الزيجه هي الثانية في حياة المطربة المعتزلة، إلا أنها إتهت بالطلاق بعد زواج دام 10 سنوات، وعلى الرغم من أن الفنانة وزوجها لم يذكرا أسباب انفصالهما، إلا أن مصادر مقربة منهما أكدت أن السبب يعود إلى نشوب خلافات بين منى وإبنة زوجها من زوجته الأولى التى هي ممثلة شهيرة…إضغط هنا وشاهد من تكون؟

وكان المحيطين بهما حاولوا التدخل لتهدئة الأمور، لكن سرعان ما تصاعدت الخلافات بينهما، وتدخل الوالد وانحاز لابنته، وهو ما جعل الأمور تتطور وتصل إلى الطلاق، ولم يتم الكشف إن كانت الخلافات وقعت بين منى والفنانة الشابة ملك قورة أم شقيقتها مريم قورة.

وكانت ملك قورة أكدت خلال فترة زواج والدها من منى عبد الغني أن علاقتهما كانت على ما يرام، و تحبها وتقدرها كثيرًا. وصرحت منى عبد الغني بأنها أخذت قرار الانفصال عن زوجها الثاني “محمد قورة” بنفسها، مضيفة أن هذا القرار جعلها تشعر بالارتياح.

ملك قورة فنانة مصرية من مواليد 11 يناير 1993، والدها هو رجل الأعمال “محمد قورة” ولها شقيقة تدعى “مريم” ظهرا سويًا في أحد البرامج في طفولتهما كما ظهرا معًا في فيلم “غاوي حب” بطولة الفنان محمد فؤاد، ولملك شقيق واحد أيضًا اسمه “أدهم”

ويعد ظهور ملك قورة وشقيقتها «مريم»، خلال طفولتهما في بعض البرامج بمثابة مفاجأة، خصوصًا في برنامجي لعب عيال مع الفنان أحمد حلمي، وعليك واحد مع الفنان شريف منير، وظهرت «ملك» مؤخرًا كضيفة في «برنامج صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، وأوضحت خلاله أن الاضطهاد من بعض زميلاتها هو السبب في توجهها للفن؛ حيث رأى والدها أنه من الأفضل أن تمارس نشاطًا آخر بجانب التعليم، فبدأت بالإعلانات ثم توجهت إلى التمثيل.

لا يفوتك مشاهدة | بكاء ملك قورة في “رامز عقله طار”

من ناحية أخرى، تصدر مسلسل زي القمر «حكاية فوتوشوب»، محركات البحث على جوجل خلال الأيام السابقة، والتى تقوم ببطولته الفنانة ملك قورة، حيث يحرص الكثير من محبي العمل على متابعة حلقاته، حيث أن حكاية فوتوشوب تناقش قضية هامة تهم الكثير من السيدات خاصة والجميع عامة.

مسلسل “زي القمر” حكاية فوتوشوب يتم عرضها عبر شبكة قنوات CBC، ما جعل الجماهير تتسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرضه، حيث يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي يناقش الكثير من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

حيث تدور أحداث حكاية “فوتوشوب” حول قصة حب تجمع بين إحدى طالبات الجامعة وزميل لها يعمل في مجال الفيديوهات لتكتشف بكونه يكذب في كل شئ يخص حياته.

هذا وقد أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بالمشاركة في حكاية “فوتوشوب” من مسلسل “زي القمر”، التي تتقاسم بطولتها مع الفنان محمد مهران. وذلك من خلال تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت