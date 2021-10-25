نسرين طافش تتعاقد على فيلم جديد مع منتج "في القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المنتج إسحق إبراهيم، عن تعاقده مع الفنانة نسرين طافش على بطولة فيلم جديد، وذلك عقب تعاونهما سويا بفيلم "في القلب".

وقال إسحق، في بيان صحفي، إنه يتبقى من تصوير فيلم "في القلب" يومين فقط، وبعدها سوف تبدأ مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "في القلب" يشارك في بطولته خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، إنجي كيوان، وتوني ماهر، والفيلم من إخراج مرقس عادل.

على جانب آخر، كان إسحق إبراهيم منتج فيلم"بنات رزق"، قد أعلن مؤخرا عن انضمام الفنانة مي عمر لبطولة العمل، بعد انضمام الفنانة شيرين رضا، ومن المقرر أن تجسد بطولة الفيلم أربع نجمات.