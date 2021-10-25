سلمى أبو ضيف بفستان قصير وكريم عبد العزيز أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على "مرجيحة".

أحمد مجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لاقت الصورة إعجاب متابعيه.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أنيقًا.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كريم عبد العزيز

نشر الفنان كريم عبد العزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر كريم في الصورة من أمام البحر.

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود جذاب.