مايان السيد تنشر صورا من كواليس كليب "متعلق بيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة مايان السيد، عن صور جديدة من كواليس تصوير كليب "متعلق بيكي" للمطرب أحمد الروبي الذي قدمه في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من كليب أغنية متعلق بيكي".

كليب أغنية "متعلق بيكي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.

كليب "متعلق بيكي" شهد مشاركة النجمات يسرا، هند صبري، نور، شيرين رضا، صبا مبارك، هدى المفتي، تارا عماد، مايان السيد، سارة عبد الرحمن، والإعلامية ريا أبي راشد.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة الماضي، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.