"أبوظبي للإعلام" تطلق تطبيق "عالم ماجد"

محمد الفلاح - الأحد 24 أكتوبر 2021

أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، الأحد، إطلاق تطبيق عالم ماجد "Majid Universe" الجديد.



ينقل التطبيق أشهر شخصيات الرسوم المتحركة لدى الأطفال في العالم العربي إلى العالم الرقمي.

ويتوافر تطبيق عالم ماجد، المتاح من خلال خدمة الاشتراك الشهري، على أجهزة آي أو إس iOS وأندرويد Android وآبل تي في Apple TV ، ويتيح للمستخدمين خاصية المشاهدة، والقراءة، واللعب من خلال مكتبةٍ تضم أكثر من 800 ساعة من المحتوى المميز، والبرامج التلفزيونية الحية المباشرة، والرسوم المتحركة، والألعاب، وأكثر من 2,000 من الأعداد القديمة لمجلة ماجد تعود حتى عام 1979، من بينها أعداد حصرية لم يسبق تصفحها من قبل.

كما يمكن للمشترك إنشاء حساب عالم ماجد واحد يتيح لهم إمكانية الدخول إلى التطبيق من 5 أجهزة، وإنشاء صور رمزية وقوائم تشغيل مخصصة للمستخدمين.

ويأتي إطلاق تطبيق عالم ماجد بعد 42 عاماً على الظهور الأول لشخصية ماجد عام 1979 في مجلة أسبوعية، وتمثل الخطوة الأحدث في سلسلة المغامرات المستمرة التي تخوضها مجموعة من الشخصيات الكرتونية منذ أكثر من أربعة عقود، حيث بدأت مسيرتها على صفحات المجلة وانتقلت إلى الرسوم المتحركة، إلى أن حظيت بقناتها التلفزيونية الخاصة.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى المحتوى الحصري لعالم ماجد، والذي يشمل المسلسل الكرتوني ماي ليتل بوني: فريندشيب إز ماجيك رينبو رودتريب My Little Pony Friendship Magic Rainbow Roadtrip ، والمسلسل الكرتوني الهزلي تشارلي يذهب للمدرسة Charley Goes to School؛ إضافة إلى نسخ كرتونية من إنتاجات أصلية تشمل سلسلة الرسوم الهزلية بينتس Peanuts comic strips التي تدور أحداثها حول مغامرات تشارلي براون وكلبه سنوبي وأصدقاء الحي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مغامرات ميك الشيف الصغير Mick the Mini Chef ، الذي يستكشف عالم الطهو الرائع برفقة أطفال من جميع أنحاء العالم؛ وبرنامج أنيتا Anitta وأصدقاؤها الترفيهي الذي يتناول موضوعات الصحة والمجتمع ويقّدم أغانٍ أصلية؛ بالإضافة إلى الموسم الثاني من برنامج Pablo S2 الذي يصور التجارب الواقعية لطفل مُصاب بالتوحد بعمر خمس سنوات ونصف برفقة أصدقائه من عالم الفن.