والدة ورد ويوسف الخال بصور تنشر لأوّل مرّة.. “ملكة جمال دمشق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الشاعرة القديرة مها بيرقدار الخال، والدة النجمين ورد ويوسف الخال بصور من الأرشيف، تنشر لأوّل مرّة على مواقع التواصل الإجتماعي، وكشفت عنها ورد عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

ونشرت ورد الخال صوراً نادرة لوالدتها باللونين الأبيض، وأرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: “بعيداً عن كل شيء، عودة الى كل شيء، الى امي التي رمت تيجان الدنيا لتحملني!”.

وأضافت: “مش بس بعيد الأم لازم نحط صورتها، اليوم بس زرتها وكل ما شوفها هو عيد الي لأنو كل لحظة معها حياة كاملة”.

وكان لافتاً ظهور مها بيرقدار، والدة ورد ويوسف الخال في الصور وهي تُتوّج ملكة جمال دمشق لعام 1967.