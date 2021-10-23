“هنيدي شو” يكشف الأسرار.. انسحاب يسرا وإيقاف مسرحية “حزمني يا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الحلقة الأولى من حلقات برنامج «هنيدي شو» الذي يقدم النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي تفاعلاً كبيراً على السوشيال ميديا وذلك للمعلومات والتصريحات التي أدلى بها هنيدي وضيفاه شريف منير ومدحت صالح عن الأعمال التي جمعتهما سوياً.

وكشف النجم محمد هنيدي أن الفنانة فيفي عبده، لم تكن الاختيار الأول لبطولة مسرحيته «حزمني يا» التي عُرِضَت في التسعينيات، حيث أشار في الحلقة الأولى من برنامجه التلفزيوني «هنيدي شو»، أمس الجمعة، المذاع على فضائية «المحور» المصرية، إلى أن النجمة الكبيرة يسرا كانت هي المرشحة في البداية لبطولة المسرحية، ولكنها اعتذرت بسبب انشغالها بارتباطات فَنّية أخرى، ليتم التعاقد مع فيفي عبده.

وأشار هنيدي خلال البرنامج إلى أنّه كان من المُقَرّر أن يُشارِك الفنان أحمد آدم في بطولة المسرحية، وكان سيجسد إلى جانبه شقيقي يسرا، ولكن بعد انسحاب الأخيرة واختيار فيفي عبده، تَمّ التعاقد مع الفَنّانين شريف منير ومدحت صالح للمشاركة في بطولة المسرحية، وأسند لهما دوري شقيقيها.

وتابع هنيدي أنّه بَعد التَعاقد مع شريف منير ومدحت صالح لم يَجِد دوراً له في العمل، ما جعل منتج المسرحية يتعاطف معه، ويسند له دوراً لم يكن مكتوباً في الرواية المسرحية، وهي الشخصية الكوميدية «حمامة الحرامي».