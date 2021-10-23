تارا عماد رشيقة وميرنا نور الدين أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ديانا كرزون

ظهرت الفنانة ديانا كرزون، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "خذ نفس عميق، تأمل النعم البسيطة حولك، أحمد الله على اليوم الجديد.. ابتسم وليمضي هذا اليوم كما قُدّر له".

أروى جودة

كشفت الفنانة أروى جودة، عن إطلالة أنيقة لها بالجونة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حتى لو كان يومًا صحفيًا، فلا يزال هناك وقت لتصوير سريع".

دنيا بطمة

كشفت الفنانة دنيا بطمة، أحدث إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة طيبة".

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري، صورة تجمعها مع زوجها بأحد المطاعم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا له من مكان رائع لتناول الطعام".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

تارا عماد

حرصت الفنانة تارا عماد، على إظهار رشاقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحب دائمًا ارتداء الماركات المصرية المحلية".

ميرنا نور الدين

ظهرت الفنانة ميرنا نور الدين، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورا لها بأحدث جلسة تصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كُن الصمت الذي يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر.. أنت الصفاء دون ضجيج العقل.. أنت الحب والفرح دون ألم، ايكهارت تول.. أنا الصفاء دون ضجيج.. أنا الحب والفرح".