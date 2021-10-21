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قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ 5 ثواني

تعبيرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات .

وتم ترشيح الأسماء التالية لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:
– داني بليند، لاعب أياكس، بتسجيله هدفا أمام بوروسيا دورتموند.

– أوكافور، لاعب سالزبورغ، سجل هدفين أمام فولفسبورغ.

– أليسون بيكر، حارس ، تصدى لثلاث فرص أمام أتلتيكو مدريد.

– سباستيان كواتيس، لاعب سبورتينغ لشبونة، سجل هدفين أمام بشكتاش.

وكان ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، الأربعاء، والتي شهدت فوز يوفنتوس على زينيت 1-0، فيما تفوق على مالمو برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز بايرن ميونخ على بنفيكا، بينما تغلب على دينامو كييف 1-0، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أتالانتا 3-2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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