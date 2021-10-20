كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 09:57 صباحاً - أجرت الاعلامية السعودية لجين عمران لقاءا مع رجل الاعمال المصري سميح ساويرس على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا.
ونشرت لجين عمران مقطع من المقابلة، عبر حسابها على تويتر، حيث ظهرت وهي تسأل سميح ساويرس عن رؤيته للمملكة العربية السعودية ظل ولي العهد الامير محمد بن سلمان حيث اجابها: “ربنا يحفظه لكم لأنه هو من يعبر بالسعودية من عهد ومن قرن الى قرن”.
وتابع “دي خطوة مهمة جدا وتأخرت شوية بس انا بحس انها احسن حاجة حصلت في الوطن العربي انه السعودية تنضم الى مسيرة التقدم الاجتماعي والحرية لأن الحرية مهمة جدا”.
وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “جانب من اللقاء العفوي و الأهم الديمقراطي المبني على إحترام جميع الآراء و الإختلافات مع المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي”.
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تسأل سميح ساويرس عن رؤيته للسعودية في ظل الامير محمد بن سلمان.. فكيف اجاب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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