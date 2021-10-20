نانسي عجرم تخطف الانظار بإطلالة ذهبية من تونس

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة من اطلالتها في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 21 والتي انطلقت في العاصمة التونسية تحت شعار “التواصل والتجديد”. وأطلت نانسي عجرم في المهرجان بفستان طويل ترتر باللون الذهبي تميّز بالياقة الأوف شولدر. واتسم بأكمامٍ طويلة شفافة مزيّنة بحبوب الستراس البراقة. . من ناحية الأكسسوارات إكتفت نانسي عجرم بإعتماد الأقراط الدائرية الذهبية الكبيرة الحجم، ممّا ضاعف من شياكة اللوك. من الناحية الجمالية، إختارت نانسي عجرم لإطلالتها تسريحة شعر ناعمة حيث تركت شعرها مالساً منسدلاً على كتفيها. بخطوة لافتة لجأت إلى مكياج العيون السموكي القوي ونسّقته مع أحمر شفاه نيود. وعلقت نانسي عجرم على الصورة كاتبة: “تونس الحب”.

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