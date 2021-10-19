أيتن عامر كاجوال وبسمة أنيقة وفستان ديانا كرزون.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من أحدث ظهور لها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ديانا كرزون

نشرت المطربة ديانا كرزون صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان أنيق.

مادلين طبر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين طبر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

محمد مجدي

نشر الفنان محمد مجدي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "نظارة".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج غامق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.