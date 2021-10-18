إطلالة غريبة ل ” محمد إمام ” بالشعر الأشقر

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:04 مساءً - أعلن الفنان ” محمد إمام ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن فيلمه السينمائي الجديد والذي يحمل إسم ” عمهم ” .

وتضمن المنشور صورة لمحمد إمام ظهر بها وهو محدثا تغييرا في لون شعره إلى اللون الأشقر وذلك من أجل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث العمل .

وكتب محمد إمام في تعليقه على الصورة : ” توكلنا على الله (عمهم) .. انتظروا مفاجأة فيلمي الخامس إن شاء الله .. دعواتكم ” .

يذكر أن فيلم عمهم يشارك في بطولته كلا من الفنانين : محمد عادل إمام وأمينة خليل ومحمد ثروت وسيد رجب وغيرهم .. ومن إخراج حسين المنباوي .