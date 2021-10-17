أسوأ 10 فساتين ارتدتها النجمات في مهرجان الجونة 2021… ليلى علوي وإلهام شاهين في القائمة.. صور كارثية!

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - لازالت اطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي انطلقت مساء الخميس حديث الجمهور لليوم الثالث علي التوالي، وبالإضافة إلي الاطلالات الأنيقة والغريبة التي شهدناها خلال تلك الأيام، تسببت بعض إطلالات النجمات في مواقف محرجة لهن.

فعلى الرغم من حرص نجمات الفن على الظهور بأبهى إطلالة على السجادة الحمراء في المهرجانات، إلا أن بعضهن قد جانـبهن التوفـيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام. ومن بين هؤلاء الفنانات:

1- أروى جودة: أطلت الفنانة المصرية أروى جودة في بإطلالة غـــير متناسقة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان فضي واسع مع رابطة باللون الأسود على كتفها، إلا أنه كان غــير مـــلائم لقوام جسدها، وهو ما أظهرها بإطلالة غير متناسقة، كما أن تسريحتها لم تكن ملائمة.

ويبدو أن الفنانة المصرية قد اضـطرت لارتداء هذا الفستان، بعدما ضــاع فستانها الأول، بينما تم حجـــز الفستان الآخر بالجــمارك، بحسب تصريحتها قبل ساعات من انطلاق الحفل.

2- أمينة خليل: ظهرت أمينة خليل بفستان أسود مشقوق من الأسفل وله ذيل طويل، لا يناسب قومها، كما أنه أظهرها بإطلالة مملة.

3- سمية الخشاب: أطلت الفنانة سمية الخشاب في حفل الفتاح بفستان فضي شفاف عند الساقين، وهو فستان بدا مكررا وغيــر مناسب لقوامها، حيث بدت أقصر قامة.

4- مايا دياب: أطلت الفنانة مايا دياب خلال الحفل بفستان أحمر من Jean-Louis Sabaji مكشـوف الأكتاف، ضيــق عند الخصــر، منسدل من الأسفل ومرفق بشق جانبي مرتفع، كما ارتدت قفــزات جلدية، وبوتس، وقبعة ضخـــمة باللون الأحمر، مما أظهرها بإطلالة غـريبة لا تناسب المهرجان.

5- إلهام شاهين: ظهرت الفنانة المصرية إلهام شاهين في المهرجان بفستان مزين برسومات ورود حمراء، وجاء تصميم الفستان مكررًا ولا يناسب المهرجان، ويبرز عيوب قوامها ويجعلها تبدو مكتنزة بصورة أكبر.

6- ريهام حجاج: أطلت الفنانة المصرية ريهام حجاج بفستان أبيض مزين بالكثير من الشراشيب، مما أظهرها بإطلالة مزدحمة، كما أن ارتدائها للكثير من الاكسسوارات زاد الأمر سـوءًا. وهذا ما جعل الفنانة آيتن عامر تسخر منها أمام الجمهور… إضغط هنا وشاهد ماذا قالت!

7- شذى حسون: ظهرت الفنانة العراقية شذى حسون بإطلالة غـــير موفقة على الإطــلاق، حيث ارتدت فستان أزرق له بطانة بيضاء، افتقد للأناقة تماما. وهذا ما جعل الفنانة تنشر صوره لها بهذا الفستان وترفقه بالتعليق الساخر الذي وجهته لجمهورها، قائلة: «فستاني يسلم عليكم ويقولكم بليز لا تزلمونى.. القالب_غالب#».

8- لبلبة: ظهرت الفنانة لبلبة بفستان بني مزين بالكثير من النقوش، أظهرها بإطلالة مزدحمة وغير متناسقة، خاصة في نقوش الجزء العلوي، وكان الفستان طويلاً مما جعلها تتعثر أثناء السير… إضغط هنا وشاهدها الآن!

9- ليلى علوي: ظهرت الفنانة المصرية ليلى علوي بفستان لافتت للأنظار وحاز الكثير من التعليقات الإيجابية لأنها بدت أصغر سنًا، ولكن بالنظر إلي البعض التفاصيل نجد أن فستانها الفضي الطويل اللامع مع أكمام طويلة أيضًا، أظهرها بإطلالة مزدحمة ولا تناسب قوامها فأظهر بطنها ضخمًا، كما جعلها تتعثر عند السير هي الأخرى…إضغط هنا وشاهدها بالفيديو!

10- جومانا مراد: ظهرت الفنانة السورية جومانا مراد بإطلالة غير موفقة، حيث ارتدت فستان أسود شفاف عند منطقة الخصر مع بطانة باللون الأبيض، مما أظهرها بإطلالة غير مرتبة.

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