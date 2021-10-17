سنوات الخبرة وأحلام المستقبل في “بصراحة مع باسل خياط وظافر العابدين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلقة جديدة من برنامج “بصراحة مع باسل خياط وظافر العابدين” على MBC1 يكشف خلالها الصديقان كيف تعرفا إلى بعضهما، وكيف يتعامل كل منهما مع من حوله، إضافةً إلى كيفية تنظيم كل منهما لوقته، وعلاقتهما مع فكرة التقدم في السن.

من احتراف ظافر لكرة القدم قبل أن يضطر إلى اعتزالها، وصولاً إلى عشق باسل للرياضة نفسها ونشأته في بيئة صعبة اضطرته للعمل في سنّ صغيرة، يتطرّق الصديقان إلى أعمالهما المستقبلية في السينما والتلفزيون وأحلامهما المهنية والشخصية.

فما حكاية الرسالة الصوتية التي ما زال باسل خياط يرفض الاستماع إليها؟ وكيف كانت علاقة ظافر بوالدته التي حرص على البقاء إلى جانبها في أيامها الأخيرة؟

يُعرض برنامج “بصراحة مع باسل خياط وظافر العابدين” على MBC1 الإثنين 18 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.