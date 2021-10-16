شكرا لقراءة خبر عن شاهد .. نسرين طافش تفجر الإنترنت وتخطف الأنظار بفستان قصير (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - تواصل الفنانة نسرين طافش إثارة الجدل من خلال الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حيث نشرت الفنانة صورة جديدة من أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستقرام”.

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية جميلة وجذابة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

وعلقت طافش على الصورة: “الخيال غير موجود، كل فكرة هي واقـع، صباح النسرين”.

ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها، وحصدت العديد من الإعجابات والتعليقات.

وتفاعل الجمهور مع صورة نسرين طافش بالتعليقات التي تشيد بجمالها و إطلالتها الساحرة والمثيرة.

وتحرص نسرين عادةً على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام” و”سناب شات”.

ويذكر أن نسرين طافش قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بنشرها مجموعة من الصور من إجازتها في المالديف.

وظهرت في إحدى الصورة تستمتع في المسبح وأخرى تتناول الفطور الأول في المسبح.

مسلسل المداح

يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرا في مسلسل المداح الذي تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي وشاركت في بطولته بجانب حماده هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.