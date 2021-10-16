شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود للقاهرة بعد تكريمه من "الجونة" لاستكمال مشاهد "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أحمد السقا إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء مراسم تكريمه فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة وهو المهرجان الذي انطلق أمس 14 أكتوبر وتستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجارى، وذلك من أجل استكمال مشاهده فى فيلم "السرب".

ومن المقرر أن يتواجد السقا بأحد مستشفيات التجمع الخامس من أجل تصوير أحداث فيلم السرب الذى يشارك فى بطولته دياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.