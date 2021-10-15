فن ومشاهير

الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى اللبنانى دومينيك بن حنا تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صورا للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".

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وقدم النجم وائل كفورى مؤخرًا أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشنى"، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

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وطرح وائل كفورى أغنية سنجل تحمل اسم "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والأغنية تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

 

 

السيارة بعد الحادث
السيارة بعد الحادث
سيارة الاسعاف في مكان الحادث
سيارة الاسعاف في مكان الحادث

 

سيارة وائل كفوري
سيارة وائل كفوري

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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