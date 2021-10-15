شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعرض إطلالتها لحفل مهرجان الجونة على ألحان أغنية She's a Lady والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة ليلى علوى متابعيها بمقطع فيديو مبهج جديد لها من كواليس تحضيراتها لحفل افتتاح مهرجان الجونة، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام فيديو ظهرت خلاله وهى تستعرض إطلالتها على ألحان أغنية She's a Lady الشهيرة.

وسرعان ما خطفت ليلى علوى إعجاب متابعيها وجمهورها بعد مشاركتها كواليس تحضيراتها لحفل الافتتاح الذى أقيم أمس، فى دورته الخامسة.

وأقيم مساء اليوم الجمعة، ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، العرض الأول للفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، والمقام فى قاعة بلازا للمؤتمرات، حيث تألقت النجمات بفساتين وإطلالات مختلفة وبألوان مبهجة.

ومن أبرز النجمات اللاتي حضرن العرض والريد كاربت يسرا، وليلى علوى، ودرة، ونسرين طافش، وأمينة خليل، ودارين حداد، وداليا البحيرى، وروجينا، وميس حمدان، ودانا حمدان، وهبة السيسى، ونيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى، وإنجى كيوان.



كواليس تحضيرات ليلي علوي



ليلي علوي

وعُرض فيلم "على صوتك" عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء، حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.