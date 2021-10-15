شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى السادسة والنصف، مساء الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا، للدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس إدارته، للإعلان عن تفاصيل الانتخابات التى ستجرى أول نوفمبر، ويعقد المؤتمر فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

تجرى نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفى 5 نوفمبر المقبل، واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وقال الدكتور أشرف زكى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه لأول مرة سيعلن عن موقفه، وعن الأسماء التى سوف يعطى لها صوته فى الانتخابات، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة، وحتى نستكمل المسيرة سويا.