شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطرح أحدث أغانيه "شد صحيح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم صابر الرباعى، أحدث أغانيه، التى تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات حاتم القيزانى، وتوزيع سامى المعتوقى، وتقول كلمات الأغنية:

شد صحيح وأحسبها مليح

قلب كبير تتحدى الريح

مهما يصير عمرك ما تطيح

لا ماتطيح

أنت النور طاير في الكون

حر تكون ولا ماتكون

هد السور ، كسر الحديد

و طير بعيد

زيد علي صوتك، ماترضى بموتك

اليوم إلي يفوتك،محسوب عليك

ثبت خطواتك،افرح بحياتك

الدنيا جاتك، بين يديك

أنت النار إلي ماتطفاش

و أنت العزم إلي م ايوفاش

علاش الخوف من الظلمة علاش

...علاش...علاش

عيش عزيز راسك مرفوع

ظلام الليل ما يطفي شموع

مهما طال دوام الحال من المحال

زيد علي صوتك، ماترضى بموتك

اليوم إلي يفوتك، محسوب عليك

ثبت خطواتك،افرح بحياتك

الدنيا جاتك، بين يديك

يذكر أن آخر أعمال النجم صابر الرباعى كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام.