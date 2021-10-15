نوال الكويتية تطرح عطراً يحمل اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة نوال الكويتية الجمهور خلال الساعات الماضية بالكشف عن طرح عطرٍ جديد، تعاونت فيه مع إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مبينةً أنَّ العطر يحمل اسمها “نوال”.

ونشرت نوال فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، تبين أنَّها تعاونت فيه مع دار الطيب، وهي دار متخصصة في العطور، معلنةً أنَّ الحكاية بدأت عند التفكير في استعادة ذكرياتها.

ولأنَّ تلك الخطوة مفاجأة لعدد كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر البعض هذه الخطوة مفاجئةً، ويمكن أن تدخل نوال الكويتية في عالم البيزنس.

وتركت نوال الكويتية، تعليقاً على الفيديو قائلةً: ‘”جمعتُ إحساسي وجزءاً من ذاتي في عطر سمته (نوال)”، مردفةً أنَّها عندما وجدت إحساس العطر رأت اسمها، في إشارة إلى عمق الإحساس.