بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 30 دقيقة مضت التعليقات على “أقوى حفل في مصر”.. تامر حسني يتألق وسط الآلاف في مركز المنارة مغلقة

متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس الخميس 14 أكتوبر، حمل شعار “أقوى حفل في مصر”، إذ احتشد أكثر من 150 ألف شخص من محبّي “نجم الجيل” في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وفور صعود تامر إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور، فهتفوا بصوت واحد “منحبك تامر”، تعبيرًا عن محبّتهم الكبيرة له. وكان لافتًا حضور جمهور عريض من مختلف الجنسيات العربية في الحفل، إذ يعتبر تامر حسني اليوم العنصر الفني الأهم في جذب السياحة، من خلال الحفلات التي يحييها بجمهورية مصر العربية. وكانت رحلات الطيران في مصر هذا الأسبوع قد سجّلت رقمًا مرتفعًا في الأعداد الوافدة من مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي دخلت إلى مصر وستغادر عائدةً إلى بلادها مباشرةً بعد حفل الفنان تامر حسني.

وعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات، قدّم تامر حسني مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فتحوّل الحضور إلى كورال يردّد معه الكلمات عن ظهر غيب، في مشهدية تتكرّر في كل حفلات “نجم الجيل” في مصر.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيى في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

ويواصل تامر حسني حصد نجاح أحدث أغنياته “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إذ حققت الأغنية أكثر من 55 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.