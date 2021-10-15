شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم الأزياء زهير مراد ينشر صور فستان ريهام حجاج بحفل افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المصمم العالمى زهير مراد على صفحة إنستجرام صورا للنجمة ريهام حجاج مرتدية فستانا من تصميمه فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، حيث ظهرت بإطلالة مبهرة وفستان خطفت به الأضواء، كما ظهرت بصحبة الفنانة الكبيرة هالة صدقى، وظل يتبادل الاثنان الصور السيلفى والضحك على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.





واحتفلت ريهام حجاج مؤخرا بعيد ميلادها بفيلا زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، حيث حضر كل من النجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدى، والنجمة نيللى كريم والإعلامية بوسى شلبى، والمنتج الكبير جمال العدل وأسرته، والفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض، وعدد من سيدات المجتمع وصديقات ريهام من خارج الوسط الفنى

في سياق مختلف تواصل النجمة ريهام حجاج تحضيراتها لمسلسلها الرمضانى الجديد، ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الاستقرار على التفاصيل الرئيسية للعمل، من إخراج والفنانين المشاركين فيه.

وقدمت ريهام حجاج مسلسل "وكل ما نفترق" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام وإخراج مصطفى أبو سيف.