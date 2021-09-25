فنانة مصرية شاملة لديها موهبة التمثيل والغناء ورقص الباليه؛ ومتزوجة من مطرب مصري شهير… هل عرفتوها ؟!.. شاهدوا بالصور من تكون

كتب امير فتحي في السبت 25 سبتمبر 2021 08:57 مساءً - أعــادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبــــار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صـورة نادرة تعود إلي مرحلة الطفولـة لفنانة شهيــرة، وتفاعـل المتابعون مـع الصورة بشكلٍ لافت، وأثنى الكثيرين علي جمالها وبرائتهـــا اللافته.

أنها الفنانة المصرية الشابة “هبة مجدي” التى أستطاعت بتلك الصورة من طفولتها أن تحصد كم هائل من الإعجابات التعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. ومجموعـــــة الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين .

هبه مجدى ممثلة مصريه مواليد 28 يوليو 1988 درست في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي وأيضًا درست في “معهد الموسيقي العربية” بأكاديمية الفـنــون كمــا أن لديها موهبة رقص الباليه منذ أن كان عمرها 5 سنوات. وفي عام 2016 تزوجــت مـن الفنــان المصري محمد محسن، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها «دهب».

هذا واستقبلت الفنانة هبة مجدي مولدها الثانى حيث، شاركت متابعيها وجمهورها، بصورة لها من أمام غرفة العمليات التى خضعت لها لعملية ولادة مولودها الثاني “موسي”، عبــر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتشارك متابعيها وجمهورها بلحظاتها السعيدة.

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وكتبت مجدي على الصورة التى ظهرت فيها امام غرفتها فى المستشفي “الحمد لله حمداً كثيراً، (موسى محمد محسن)، يارب احفظه وبارك فيه واحفظ اولادكم جميعاً، 20 سبتمبر 2021”.

وكشف المطرب محمد محسن عن استقباله مولودا ثانيا من زوجته الفنانة هبة مجدى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً : “الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثانى بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا”، ثم استشهد بآية من القرآن قبل الكشف عن اسمه حيث قال : “وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى، موسى محمد محسن”.

وغابت الفنانة هبة مجدي عن التواصل مع جمهورها خلال الفترة الماضية وكانت تنشر صورا وفيديوهات قديمة لتخفي ملامح حملها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في رمضان 2021 في “مسلسل موسى“، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

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