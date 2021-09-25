منذر رياحنة يكشف حقيقة خلافه مع جورج وسوف في مهرجان جرش بالأردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نَفَىَ النجم الأردني منذر رياحنة حدوث أي مشاكل مع النجم والمطرب السوري الكبير جورج وسوف في مهرجان جرش في الأردن بالأمس في ثالث ليالي المهرجان، إذ إن بعض الأخبار انتشرت عن حدوث مشاكل في حفل جورج وسوف، كما تناولت بعض المواقع الفنية حصول خلاف بين منذر رياحنة الذي قام بتقديم الوسوف في الحفل، وبين فريق عمل جورج.

وقال منذر رياحنة، رداً على هذه الشائعات، في لقاء مع برنامج ET بالعربي: «كان لي الشرف أن أُقَدّم سلطان الطرب جورج وسوف ضيفنا وضيف الأردن في مهرجان جرش العريق هو وكل من كانوا معه، والحمد لله أن قدمنا مهرجاناً أردنياً عريقاً».

وأضاف رياحنة: «أحب أن أشكر معالي الوزير علي العايد، كما أَوَدّ أن أشكر أيضاً مدير المهرجان الصديق أيمن سماوي، إذ إنّني دائماً وأنا في خدمة الأردن وخدمة أيّ شيء من الممكن أن نقدمه للأردن».

وأكد منذر رياحنة عدم وجود خلاف مع وسوف قائلاً: «لم يكن هناك أيّ خلاف، وإذا انتشر شيء فهو عن خلاف كان أشخاص يريدون الدخول مع جورج وسوف على المسرح، وهو ما رفضت تماماً، وهذا شيء بسيط لا يذكر، إذ إنه وارد الحدوث في أي مهرجان في العالم من حيث التنظيم».

أما نجل الفنان جورج وسوف، جودي وسوف، فكشف حقيقة وجود خلافات مع منذر رياحنة في مداخلة هاتفية لـET بالعربي، قائلاً: «الحفلة كانت جميلة ورائعة، بالإضافة لاستمتاعي بها أيضاً، إذ إن الأصداء كانت مميزة وفوق العادة. ولكن بالعكس لم تحدث أي مشاكل من أي نوع».