قصي خولي يُعلن تأجيل “2020” في جزئه الثاني.. ويكشف سرِّ النيولوك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدَّر الفنان السوري قصي خولي قائمة مؤشرات البحث العالمي “جوجل”، بعد أن شارك جمهوره عدة صور جديدة عبر حسابه في “انستغرام”، ظهر خلالها “بنيولوك”، حيث جاءت الصور من حفل “الموريكس دور”، الذي أقُيم في لبنان بحضور نجوم الفن في لبنان والعالم العربي.

وكشف قصي خولي، في تصريحات صحفية، عن سرَّ النيولوك، وأعماله الفنية الجديدة، وكيفية تعامله مع تعليقات الجمهور على النيولوك، إضافةً إلى تعاونه مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، من خلال مسلسل “2020”.

وأعلن قصي خولي، تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “2020”، الذي كان مقرراً في رمضان المقبل فقال: “أُنافس في رمضان 2023 بالجزء الثاني من مسلسل (2020)، والذي كان من المقرر تقديمه خلال الموسم القادم من رمضان، ولكن تم تأجيله بناءً على رغبة المنتج والفنانين في تقديم جزءٍ دسم لا يقل نجاحاً عن الجزء الأول”.

وعن نادين نسيب نجيم، تحدث قصي خولي عن تعامله معها بقوله: “نادين صديقة غالية بالنسبة لي، وحبيبة وممثلة مجتهدة، وهناك أكثر من مشروع أُحضِّر له معها”.

وعن سرِّ النيولوك قال: “هذا اللوك خاص بشخصية أُجسِّدها في مسلسل جديد بعنوان (توتر عالي)، والمسلسل يتكون من 12 حلقة، ويضم مجموعةً كبيرةً من الفنانين السوريين واللبنانيين، وهو من إنتاج شركة الصباح، وكتابة وإخراج أسامة الناصر، وهو مخرج سوري جديد”. وتابع قائلاً: “سوف أنتهي من تصوير المسلسل بعد 20 يوماً، ومن المقرر عرضه على منصة إلكترونية”.

وأردف قصي خولي: “لم أرد على الانتقادات التي وُجِّهت لي بسبب اللوك الجديد، فالسوشيال ميديا سلاح مهم لا نستطيع الاستغناء عنه؛ لأنَّها أصبحت حاضرةً وبقوة، وفي الحقيقة هناك أنواع من رواد التواصل الاجتماعي؛ فمنهم الدقيق والمتابع والمفيد، ومنهم الذي يُعاني مشاكل نفسية تجعله ينتقد غيره ويختبئ وراء السوشيال ميديا”.