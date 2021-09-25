صفية العمري تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة الكبيرة صفية العمري، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.

ونشرت صفية، صورا لها من دبي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله حصلت على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكرا هيئة الثقافة والفنون وإدارة الجوازات والهجرة".

يذكر أن أخر أعمال صفية العمري مسلسل "ليالي الحلمية ج6" عام 2016، مع النجوم: إلهام شاهين، هشام سليم، محمد رياض، حنان شوقي، وإنعام سالوسة وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وفي نفس العام شاركت في فيلم "فص ملح وداخ" مع النجوم: عمرو عبدالجليل، هبة مجدي، وعبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم.

