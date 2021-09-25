نجلاء بدر تحتفل بتكريمها في المعهد العالي للفنون المسرحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة نجلاء بدر، بتكريمها في المعهد العالي للفنون المسرحية، عن مسلسل "بين السما والأرض" المعروض في رمضان الماضي.

ونشرت نجلاء، صورا من تكريمها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مجموعة صور من تكريم المعهد العالي للفنون المسرحية، عن مسلسل (بين السما والأرض) للمخرج محمد العدل، بجد من أكتر الأعمال اللي بحبها واتكرمت أنا وزملائي في المسلسل طبعا وفرحت قوي بالتكريم من المعهد العالي للفنون المسرحية".

أضافت: "شكرا دكتورة عبير فوزي على التكريم العزيز على قلبي، وبجد اتشرفت واستمتعت بحضور العرض المسرحي (توشريت)، من تأليف مينا البيباوي وإخراج خالد شكري، عرض مسرحي مبدع بجد كل حاجة حلوة، حوار استعراض إخراج تمثيل إضاءة كل حاجة تفرح القلب، مبروك علينا كلنا وجودكم وأعمالكم وتقيمكم، ربنا كريم قوي الحمد لله".

مسلسل "بين السما والأرض" 15 حلقة، وهو من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، درة، نجلاء بدر، نورهان، وندا موسى وغيرهم، ومن إخراج ماندو العدل.