الفنان حسين الجسمي يتألق في حفل اليوم الوطني السعودي 91

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

افتتح النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلات اليوم الوطني السعودي 91، مساء الأربعاء، على مسرح سوبر دوم في جدة.



شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وتألق الجسمي بباقة متنوعة من أغانيه الشهيرة وعلى رأسها أغنيته الجديدة "حتة من قلبي"، بالإضافة إلى أغاني "والله ما يسوى، مهم جداً، بالبنط العريض، كل ما نويت، بحبك وحشتيني، بحر الشوق، ستة الصبح".

وقدم الفنان حسين الجسمي في الحفل أيضاً أغنية "أما براوة" للفنانة الكبيرة نجاة، بالإضافة إلى أغنية "سلمان الشهامة"، احتفالاً باليوم الوطني السعودي، ولاقت هذه الأغنية تفاعلا خاصا من جمهور الحفل.

ووجه الجسمي التهنئة للجمهور السعودي بمناسبة اليوم الوطني قائلا: "سعيد بهذا الحفل الجميل، شعور لا يوصف بالفرحة، أشكر كل من حضر، يوم لا ينسى في حياتي والجمهور أكثر من رائع".

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة "بنش مارك" برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتم نقله مباشرة على قناة mbc وتطبيق "شاهد"، احتفالاً باليوم الوطني السعودي 91 .

ومن المقرر أن يحيي عدد من نجوم الغناء حفلات اليوم الوطني السعودي ومنهم راشد الماجد وماجد المهندس وداليا مبارك وأصيل هميم وعبادي الجوهر .