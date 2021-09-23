فيديو.. لحظة تعرض ماجدة الرومي للإغماء على خشبة المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي، وقد تعرضت للإغماء على خشبة المسرح.

وظهرت الفنانة الكبيرة وهي تغني أغنية "أحبك جدا" لتصاب بعدها بدوار ويقوم أحد العازفين بمساعدتها، وبعدها صعد عدد من منظمي الحفل على خشبة المسرح وساعدوها للدخول خلف الكواليس.

وأحيت الفنانة الكبيرة حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان جرش الغنائي الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويُقام المهرجان هذا العام بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، برعاية ملكية وشعار (جرش مزينة بالفرح)

وكان مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، قد قال عن برنامج المهرجان الثقافية والفنية أثناء استقباله الإعلامية رُلي الهباهبة في مقر إدارة المهرجان: يتميز المهرجان هذا العام أنه يقام في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع وخصوصا الوسط الثقافي والفني بسبب جائحة الكورونا وتداعياتها السلبية على كافة مناحي الحياة