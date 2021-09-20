مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب تبديل ميسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 سبتمبر 2021 04:12 مساءً - منذ 16 دقيقة

أثار تصرف اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي من عدم مصافحة مدربه الجديد لنادي باريس سان جيرمان بوتشيتينو، لحظة استبداله خلال مباراة فريقه ضد ليون على ملعب “حديقة الأمراء” ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفض النجم الأرجنتيني مصافحة مدربه، وعلق بكلمات خلال حديثه مع المدرب بوتشيتينو، خلال مغادرته الملعب 76، ونزول أشرف حكيمي بديلاً له.

وحسب “بي ان سبورت ” فقد قال بوتشييتينو مدرب باريس سان جيرمان مبررا تبديل ميسي بأشرف حكيمي:” يجب أن نحمي ميسي من الاصابات، تنتظرنا الكثير من المباريات، ستكن هناك الكثير من هكذا قرارات، أؤكد أن كل قرار سيشكّل صعوبة وجدل”.

ومن الجدير بالذكر أن ميسي انتقل الى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليجا وارتفاع كتلة الرواتب في الفريق الكتالوني.

يذكر بأن باريس سان جيرمان يسعى إلى مواصلة الانتصارات في البطولة من أجل البقاء في الصدارة وعدم التخلي عنها لأحد، حيث إنه لم يخسر أي مباراة محلية حتى الآن، خصوصا أنه فاز بجميع اللقاءات الخمسة الأولى في الدوري ويحتل المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 15 نقطة.