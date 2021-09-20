شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تشكر الرئيس السيسى: ينحاز بشكل لا محدود للشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "الساسيرو"، وأعضاؤها من شعراء وملحنى مصر برئاسة السيناريست مدحت العدل، بخالص الحب والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الفن والفنان المصرى والتأكيد على قوة مصر الناعمة في التعبير عن الماضى والحاضر والمستقبل الأفضل، وتؤكد دعمها الكامل لتلك المبادرة الرائعة بقراره، الذى وجه بشمول جموع الفنانين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، ونعاهدك أيها القائد والزعيم على أن تواصل الجمعيه دورها فى دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق مبدعيها ليعيشوا حياة كريمة ولتكون تلك الأغنيه بحق ومثلما كانت دائما رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم.

ويومًا بعد يوم يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انحيازه اللامحدود للشعب المصرى ولا يألو جهدًا على توفير الحياة الإنسانية الكاملة لكل أفراد وفئات هذا الشعب العظيم.

وما مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفنان المصرى وتوفير حياة آمنة له إلا حلقة من حلقات ومبادرات هذا القائد الشجاع عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين.