شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى بعد زيارتها إلى لبنان توجه رسالة لـ نوال الزغبى.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نجمة الجماهير نادية الجندى، رسالة للنجمة اللبنانية نوال الزغبى، مفادها أنها اشتاقت لها عبر حسابها على تويتر، وغردت قائلة: "حبيبة قلبى وحشتينى كان نفسى أشوفك والله"، لترد عليها نوال قائلة "وانتى أكتر والله"، وتواجدت النجمة نادية الجندى فى لبنان مؤخرًا لتسلمها جائزة الميوركس دور.



نادية الجندى و نوال الزغبى

وطرحت النجمة نوال الزغبى مؤخرا أغنيتها الجديدة "عليه ابتسامة" باللهجة الخليجية، الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

كما أعلنت نوال الزغبى، اعتذارها عن عدم قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان، قائلة: "لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير".

وطرحت نوال مؤخرًا أغنية تحمل اسم "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.