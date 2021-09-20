رامى صبرى يحيى ثانى حفلاته فى الإسكندرية ويعلق: دايمًا ناجحين ومع بعض كل سنة

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب رامي صبري حفل تخرج كلية تجارة "إنجلش" بجامعة الإسكندرية وسط حضور الآلاف من الجمهور والطلاب الذين حرصوا علي التواجد بمكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وقدم رامي خلال الحفل باقة من أغانيه التي تفاعل معها كل الحضور ومنها "حلوة، مبروك علينا، انتي بتهزري، فاكر زمان، جوايا هتعيش" وغيرها من الأغاني، كما حرص علي توجيه الشكر لمنظم الحفل المنتج وليد منصور علي ظهور الحفل بالشكل الذي ظهر به، ويعد هذا الحفل الثاني لرامى فى الاسكندرية بعد حفله يوم الجمعة الماضية احتفالا بتخرج دفعة جديدة لكلية التربية.

وعلق رامى على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: من أكبر حفلات جامعات إسكندرية كلية تجارة إنجليزي شكرًا على الحضور الكبير وشكرًا على الحب والاستقبال دايمًا ناجحين ومع بعض كل سنة.

يذكر أن رامى صبرى طرح أحدث أغانيه مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "بيحرك فى المشاعر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتأتى الأغنية بعد فترة انقطاع لم تدم سوى عدة أشهر بين رامى صبرى والملحن عزيز الشافعى وتدخل على هامشها أيضًا الشاعر تامر حسين، بسبب بعض الخلافات حول إحدى الأغنيات التي انتهت تمامًا بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات بينهما، ليشهد الثلاثى تعاون جديد بعد أن قدم عزيز الشافعى معه 3 أغنيات هم أهد الدنيا، حياتى مش تمام، أنا بابا.