تطورات حالة نضال الشافعي الصحية بعد تعرضه لانفجار جزئي في القولون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثانية في أقل من شهر يعلن الفنان نضال الشافعى استعداده للدخول إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة بعد أن أصيب منذ فترة بانفجار جزئي في القولون.

وطالب الشافعي جمهوره، من خلال منشور له عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، بالدعاء له بالشفاء، وكتب: “من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي فى العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث أجرى العملية الثانية يوم الثلاثاء إن شاء الله”.

وأضاف: “اللهم اشفنى واشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل”.

يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، كانت قد كشفت عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض إلى انفجار جزئي في القولون حيث تم استئصاله.

وأوضحت أنه كان من المفترض أن يظل نضال بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية، لكنه فضل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية خلال أسبوعين.

وأضافت زوجة نضال الشافعي، أن زوجها بخير وحالته مستقرة وتم شفاؤه من الصديد وارتفاع درجة الحرارة التي عاني منها بعد العملية الأولى.

يذكر أن نضال الشافعي، شارك فى موسم رمضان الدرامي الماضى بعملين، الأول “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، والثاني عندما شارك كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.