شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين: اشتغلت فى بداية حياتى صبى ميكانيكى وعامل فى محل ملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والكوميديان الشهير داوود حسين، أنه سعيد وفخور بظهوره ببرنامج واحد من الناس، مضيفًا: "أتابع البرنامج منذ سنوات طويلة، وفور تلقي الدعوة وافقت علي الفور".

وأضاف داوود حسين خلال برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة: لما كنت بشوف عمرو الليثى مع البسطاء فى واحد من الناس كنت بتمنى أبقى معاه وزاد حبه له من البرنامج وعمل الخير، وأنا كنت بدعيلك بظهر الغيب لأنني كنت أشاهد حلقاتك وأنت تلتقي بالبسطاء والفقراء وكنت دائما اقول ياريتني كنت معاك".

وتابع حسين: مصر بلدي الثاني، وتعلمت الفن من خلال الدراسة في مصر، وإن شاء الله سأتواجد بشكل مستمر هنا، وهناك أعمال فنية قريبة أعلن عنها".

وقال الفنان داود حسين عن بدايته وحبه للتمثيل، أنه بدأ من سن الطفولة وفي الصف الثاني الابتدائي، متابعًا: كنت أفرح بفرحة الناس، وكنت زي المنشار وأقوم اقلد أمي وابويا، ولا يوجد أحد في العائلة مارس التمثيل بأي شكل من الاشكال.

واستطرد: "والدي قال ليّ أنني لابد أن اشتغل وبخاصة أنني الابن الاكبر فإبتعدت فترة عن التمثيل، واشتغلت صبي ميكانيكي، وعامل في محل ملابس، ثم كتبت يافطة فى المحل وأعجبت الناس وبقيت خطاط، ولا أخجل أنني اشتغلت في العديد من المهن".