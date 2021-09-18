شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده لبرنامج السيرة: "كل جوازاتى كانت عرفى ماعدا أول جوازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة فيفي عبده عن زيجاتها، قائلة: "أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل".

وأضافت فيفي عبده لبرنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة DMC: "بس لما خلفت بناتى خليت الزواج شرعى، وأول مرة خلفت كان عندى 25 سنة، ويمكن اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول".

وأضافت فيفي عبده: "عمري ما عملت فرح قبل كده في كل زيجاتى، لكن في مرة كنت بصور فيلم اسمه الستات وقلت لمحمد جوزى تعالى ننزل من على السلم في زفة وكنت مخلفة وقتها هنادى بنتى".

وعن حقيقة تعرضها للطلاق بسبب عبد الحليم حافظ، قالت: "أنا أجرت شقة مخصوص في الزمالك عشان أقعد مع الفنانين لأنها كانت مشهورة بأنها قاعد فيها فنانين كتير، وفى مرة كنت مستنية زوجى في كافتيريا، وكان عنده اجتماع في نفس المكان اللى انا فيه ودخل عبد الحليم حافظ وشفيق جلال الكافتيريا ونده عليا، وقالى يابت بيقولوا عليكى رقاصة شاطرة، وقعدت معاه على الترابيزة ولما زوجى نزل وشافنى كان هيطلقنى بسبب كده".

وعن قصة حبها لشخص هندى قالت: "اتعرفت عليه في لندن وطلعنا على الهند واتفقنا على الجواز، وفى مرة لما كان في لندن قالى انا جاى مصر بكرة، وأنا بيتقطع نفسى في بيتنا لان مفيش اسانسير وانا ساكنة في الدور الخامس، فروحت أجرت فيلا في المهندسين ووروحت اجيبه من المطار وانا رايحة على الفيلا مش عارفة مكانها وجيبت السمسار يودينى ليها بس معجبتهوش ولما اخدته البيت عند أمى حب المكان أوى، بس متقابلناش تانى لأن والدى وقتها اتوفى ومكنش ينفع أسيب اخواتى وأسافر معاه".



النجمة فيفى عبده



فيفي عبده فى برنامج السيرة



فيفى عبده



الفنانة فيفى عبده



فيفي عبده



الفنانة فيفي عبده