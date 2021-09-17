شكرا لقرائتكم خبر عن يارب أكون فرحتك.. تامر حسنى يحقق حلم فتاة كفيفة تمنت الغناء معه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم تامر حسنى رغبة إحدى الفتيات الكفيفات، تدعى مريم النجدى وهى عازفة "كمان" وصاحبة صوت جميل، وذلك بعدما أعلنت عن رغبتها فى الغناء معه خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وبادر تامر بسرعة الاستجابة وتحقيق حلم الفتاة الموهوبة.

ونشر النجم تامر حسني، فيديو للقائه مع الفتاة مريم النجدى، على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، حيث استضافها فى الاستوديو الخاص به وتبادلا الحديث، كما تشاركا الغناء، وقدّمت مريم معه أغنية "خليك فولاذى" التى صدرت فى ألبومه الأخير، وكانت مفاجأة كبيرة لها.



تامر حسنى ومريم يغنيان



جانب من اللقاء

وحرص الفنان تامر حسنى بعد انتهاء لقائه مع مريم، على تمنى أن يكون سبب فى إسعادها وشكر المذيعين الذين أوصلوا أمنية مريم له، قائلا: "أوامر يا فندم أهو.. يارب أكون قدرت أفرحك يا مريوم.. وشكراً للإعلاميين المحترمين داليا أيمن، ونيهاد سمير، اللى كانوا همزة الوصل الجميله بينا".



تامر حسنى ومريم

كما عبرت الفتاة مريم النجدى، عن سعادتها بلقاء النجم الكبير تامر حسنى، وأعادت نشر فيديو لقائها على صفحتها بموقع "فيس بوك"، وعلقت: "من زمان وأنا كان نفسي أغنى مع تامر وأخيرًا الأمنية اتحققت.. إيه دا قد إيه فنان رائع ومختلف ومفيش زيه، لكن كمان شخص جميل جمال، فعلًا إنسان حقيقى من غير أى تكلف".



مريم على فيس بوك

وتابعت: "يوم عمرى ما هنساه بكل تفصيلة فيه، قد إيه كان بيشجعنى بكلامه وبطاقته الجميلة، وفعلا كان حريص إن التراك يطلع محترف وزاده جمالا بصوته الجميل والأجمل إنه خلانى المس وشه واعرف ملامحه بإيدى وكان بيشرحلي كل حاجة وبيعملي كل حاجة بنفسه.. شكرا تامر على كل حاجة ودايما أغانيك تفضل موجودة في كل مراحل حياتنا وتعيش طول العمر.. شكرا يا تامر، وطبعا شكرا لمهندس الصوت الجميل اللى اتشرفت بيه جلال فهمى، وشكرا لكل اللى كانوا سبب فى اللقاء دا".