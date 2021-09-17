إطلالة مايا دياب تثير جدلاً عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:16 مساءً - منذ 24 دقيقة

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب بلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة على حسابها عبر “إنستغرام” من كليبها “أهلا وسهلاً”.

وتألقت مايا بظهورها بزي غريب وجديد إذ ظهرت واضعةً الكثير من المجوهرات التي غطت وجهها وجسمها، إضافة إلى إعتمادها ماكياجاً قوياً تناسق مع إطلالتها التي أثارت الجدل بين المعجبين.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها وعبروا عن حبهم الكبير لها، وعن إعجابهم بحسن إختيار إطلالاتها.

الجدير ذكره أن مايا أطلقت قبل أيام أغنيتها “أهلا وسهلا”، وهي أغنية باللهجة المصرية.

ونشرت مايا مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي صورته مع المخرج اللبناني جاد شويري، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت قائلة: “صار فيكن تسمعوا وتشوفوا اغنيتي الجديدة اهلا وسهلا مايا دياب على يوتيوب”.

“أهلا وسهلا” من كلمات محمود الكياتي، ألحان محمد يحيى وتوزيع غيزو، وهي الأغنية الثانية من ألبومها المصري المرتقب “اكتر شوية”، بعد أغنية “حطالي روج” التي جمعتها مع الفنان المصري محمود الليثي، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمود الليثي وتوزيع اسلام شيبسي.