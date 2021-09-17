بعد انتحال شخصيتها.. حنان ترك تهدّد باللجوء الى السلطات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك بأحد متابعيها يطرح عليها سؤالاً عبر حسابها الخاص في “تويتر”، عن مدى صحة ما نُشر في إحدى صفحات “فيسبوك” التي تحمل اسمها، حيث وجّهت نصائح للرجل بضرورة الإنفاق على زوجته في حال رغب بأن تُحسّن مظهرها.

وردّت حنان ترك على سؤال المتابع نافيةً أن يكون لها أي علاقة بالصفحة المزعومة، وأعلنت اعتزامها إبلاغ السلطات عن تلك الصفحات التي تنتحل اسمها، وكتبت في تغريدة: “شكراً جداً لتعليقك، فعلاً دي صفحة بتكتب عن لساني، وللأسف في صفحات كتير زيّها، وجاري التبليغ عنها. ومبسوطة أن المتابعين واعيين وعارفين أن دي مش طريقتي ولا أسلوبي”.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ بعض الفنانات إجراءات ضد صفحات حملت أسماءهن عبر “فيسبوك”، حيث نجحت ياسمين صبري في إغلاق صفحة مزيفة موثقة حملت اسمها، وأطلقت صفحتها الرسمية، كما أعلنت منة عرفة استغناءها عن مديرة أعمالها بعد اتهامها بالاستيلاء على صفحتها الرسمية.