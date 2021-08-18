شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ نيللى كريم من شهر العسل برفقة زوجها في نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الفنانة نيللى كريم شهر العسل برفقة زوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في نيويورك، فبعدما أقامت حفل زفافها بأحد قري الساحل الشمالي الأربعاء الماضي، طار العروسين إلي نيويورك، لقضاء إجازة شهر العسل، وهو مكان إقامة زوجها قبل عودة الي مصر بعد تغيرات جائحة كورونا.



نيللى كريم برفقة زوجها في شهر العسل

وظهرت نيللى في صورة جديدة برفقة زوجها في نيويورك، وبدا الثنائي يقضيان وقت سعيد، ويبدو انها يتنقلا بالموتوسيكل حيث كان يرتدي عاشور خوذه.

نشر بطل الاسكواش السابق هشام عاشور صوراً من حفل زفافه على الفنانة نيللى كريم، والذى أقيم الأربعاء الماضى فى الساحل الشمالى، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك قال فيها، "شكراً لكم جميعاً نحبكم..كثير من الحب نيللي كريم".

فيما وجهت الفنانة نيللي كريم الشكر لكل من حضر عقد قرانها وزفافها، ونشرت صورة لهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أود أن نشكر الجميع على جعل هذا اليوم خاصًا وفريدًا.. وشكرا لكل التمنيات الدافئة والرائعة التي كانت في حفل الزفاف"، ونالت الصورة فور نشرها الكثير من الإعجاب.

هشام عاشور ونيللى كريم (1)

هشام عاشور ونيللى كريم (2)

هشام عاشور ونيللى كريم (3)

هشام عاشور ونيللى كريم (4)

هشام عاشور ونيللى كريم