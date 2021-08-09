على ربيع يغنى مهرجانات بعد زواجه أمس

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

يستعد الفنان على ربيع لاستكمال تصوير مشاهده في أحدث أعماله السينمائية "زومبى على جنبى"، والذى يعد محطته المقبلة في عالم السينما، بعدما لعب بطولة فيلم "الخطة العامية" مع الفنان محمد عبد الرحمن في وقت سابق من العام الماضى، حيث يستعد على ربيع لاستكمال التصوير بعد الانتهاء من إجازة أخذها بسبب زواجه الذى احتفل به أمس في سرية تامة، نظرًا لوفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالإضافة إلى انشغال عدد من نجوم الفيلم بأعمال أخرى أيضًا بنفس الوقت.



ويجسد على ربيع ضمن أحداث فيلمه "زومبى على جنبى" شخصية تدعى "حمادة بطة" يغنى المهرجانات، حيث سبق وأكد ربيع أنه سيقوم بغناء مهرجانات خلال الفيلم بسبب الشخصية الذى يلعبها ضمن الأحداث.

من ناحية أخرى تعد تلك الزيجة هى الثانية للفنان على ربيع بعد زواجه الأول من والدة ابنته "مليكة" فى وقت سابق قبل سنوات.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.