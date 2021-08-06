صلاح عبد الله يتعرض لأزمة قلبية.. وابنته دنيا تكشف تفاصيل حالته الصحية

كتب امير فتحي في الجمعة 6 أغسطس 2021 02:48 صباحاً - اعلنت دنيا ابنة الفنان المصري الكبير صلاح عبد الله، عن تعرض والدها لأزمة قلبية مفاجئة، استلزمت خضوعه لتركيب دعامة في القلب.

وكتبت دنيا عبر حسابها على احد مواقع التواصل الجتماعي: “سلامة قلبك يا روح القلب و نور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله انا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في اي خبر غلط نزل”.

و اضافت: “اول امبارح بليل بابا حس بالم في الصدر و علي طول رحنا المستشفي و اللي حصل ازمه قلبيه استدعت قسطره في القلب و تركيب دعامه و الحاله استقرت الف حمد و شكر علي كرم ربنا الكبير و غادر الرعايه المركزه الي غرفه و باذن الله نخرج من المستشفي بكره باذن الله و الدكاتره طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحه باذن الله”.

ح عبد

و اختتمت: (دعواتكم لصاصا ابو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول باذن الرحمن حاله وهتروح لحالها”.

من ناحية أخرى، انضم الفنان صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل “رمضان كريم 2″، بدلا من الفنان الراحل محمود الجندى الذى كان من أبطال الجزء الأول فى المسلسل، ويستعد المخرج سامح عبد العزيز حاليا لتصوير أحداث الجزء الثانى من المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل.