قبل فرح الزاهد ومعاناتها مع الوسواس القهري.. نجوم عانوا نفسيا أحدهم فكر بالانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة فرح الزاهد محركات البحث والتريند، بعد كشفها عن إصابتها بالوسواس القهري منذ فترة طويلة، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، لتنضم بذلك إلى نخبة من نجوم الفن الذين أعلنوا أنهم عانوا نفسيًا وبعضهم كشف عن زيارته لطبيب نفسي.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد خلال البرنامج عن مرض شقيقتها "فرح"، وقالت: "هذا المرض كابوس ومينفعش نهزر فيه ومش مرض نتباهى بيه، وفي ناس بتنتحر بسببه".

اكتئاب غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبد الرازق خلال ظهورها في برنامج "مجموعة إنسان"، قالت إنها خضعت للعلاج النفسي بعد معاناتها من حالة اكتئاب شديدة، وتفكيرها في الانتحار.

صدمة حب

الفنان باسل الخياط خلال ظهوره في برنامج "الليلة دي مع أروى"، أكد أنه خضع للعلاج النفسي بسبب قصة حب مر بها ولم تنجح بعدما دامت 6 سنوات، وبعد فشل العلاقة التي تسببت بألم نفسي كبير له، قرر اللجوء لطبيبة نفسية نجحت في معالجته .

وقال: "أينما ذهبت كنت أشعر بأنها موجودة، وأي مكان أتواجد فيه يذكرني بها، اتعبني الموضوع فلجأت للطبيبة النفسية لأني شخص لا يتحمل الألم".

اكتئاب أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر كشف في عدة برامج عن مروره بتجربة مرض قاسية زاد وزنه بشدة. وبمجرد تداول صور له بعد الزيادة الهائلة في الوزن عانى من حالة اكتئاب شديدة خسر بعدها قدر كبير من وزنه.

حزن هند صبري

الفنانة هند صبري خلال ظهورها في برنامج "فحص شامل"، قالت إنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين الأولى في عام 2005 أو 2006، فعلى الرغم من أنها كانت في هذا الوقت تحقق نجاح كبيرا، وتظهر في كل المناسبات سعيدة، إلا أنها بداخلها كانت تشعر بحزن عميق دون أن تدري سبب هذا الحزن، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات وساعدها هذا كثيرا، وجعلها تعرف أن حزنها نتيجة تراكمات في شخصيتها، فمثلا انفصال والدها عن والدتها وهي في سن الـ 17 ترك أثرا فيها لم تشعر به إلا بعد سنوات.