بعد العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس”.. هكذا كانت أول رسالة من محمد هنيدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق أمس، العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس”، للفنان محمد هنيدي، والذي أقيم بدار عرض سينمائي بأحد مولات منطقة القاهرة الجديدة.

وعلّق هنيدي عقب العرض، برسالة لجمهوره عبر “فايسبوك”، قائلاً: “الحمد لله انتهينا من العرض الخاص… إن شاء الله الفيلم يعجبكم ونقدم لكم فيه تجربة جديدة ومختلفة مثل الأفلام الأجنبية بمستوى متطور وجديد وقصة ممتعة مناسبة لكل الأسرة والعائلة كلها”.

فيلم “الإنس والنمس” من بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وهو أول عمل يجتمعان فيه معاً، إلى جانب عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، محمود حافظ، دنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير.

وتدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا إلى جانب الإثارة والتشويق، حيث يُجسّد هنيدي شخصية “تحسين” الذي يتولى مسؤولية بيت الرعب في أحد الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة عارفة عبدالرسول، وشقيقته التي تجسدها دنيا ماهر، وزوجها الذي يقوم بدوره محمود حافظ.